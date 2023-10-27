Гурулев и Симоньян скоро окажутся в числе врагов России

Гурулев и Симоньян скоро окажутся в числе врагов России4
- Телеграм-канал «Депутатские будни»
- 27.10.2023, 15:54
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«Фигурой речи» не отмазаться.
Этическая комиссия Госдумы назвала «фигурой речи» призыв депутата Андрея Гурулева «изолировать или хотя бы как-то уничтожить» россиян, не поддерживающих президента.
«Выражение своего мнения и личной позиции по отдельным вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни государства является неотъемлемым правом депутата Государственной Думы, установленным российским законодательством», — говорится в ответе главы комиссии Валентины Терешковой.
В комиссии добавили, что использование «образных выражений, так называемых фигур речи, не является оскорблением и служит для прояснения мысли выступающего».
15 октября Гурулев заявил в эфире «России-1», что 80% россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а остальная «гниль» должна быть «если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена».
Какой-то тренд на внутренний геноцид пошел. То «Сибирь взорвем», то «20 процентов населения надо уничтожить». И это не особо вяжется с озабоченностью власти демографическими проблемами. Ведь основная беда, что сегодня такие «Гурулевы» могут написать и принять закон. А также донести и навязать свою точку зрения большинству населения.
Однако, есть вероятность, что эти генералы скоро окажутся в числе врагов России. Ведь они способствовали утилизации молодого населения страны. Не зря существует поговорка, что в России надо жить долго.
Телеграм-канал «Депутатские будни»