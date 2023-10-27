Погиб еще один белорус, сражавшийся за свободу Украины 10 27.10.2023, 16:05

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Это уже 36-я смерть за полтора года.

В Украине погиб белорусский доброволец Павел Горбач с позывным «Борт», сообщает «Радыё Свабода».

О смерти воина также в своих аккаунтах сообщают друзья Горбача в Instagram. Последний раз в Telegram он появлялся на этой неделе. Подробности гибели белоруса пока неизвестны.

Павел Горбач родился 10 января 1992 года. Известно, что с 2012-го по 2015 год работал на контракте в белорусской армии, был старшиной. В Беларуси Горбача осудили за неуставные отношения, он отбывал наказание на «химии».

Сам Павел Горбач в интервью телеканалу «Белсат» говорил, что имеет на руках все документы и хотел бы обжаловать этот приговор.

Известно, что Павел был фанатом футбольного минского «Динамо». В беседах с корреспондентом «Свабоды» доброволец рассказывал, что его как фаната еще до 2020 года пытался завербовать ГУБОПиК.

Горбач активно участвовал в протестах 2020 года, был вынужден выехать из страны, чтобы не попасть под уголовное преследование. В Польше работал дальнобойщиком.

В Украину поехал с самого начала войны вместе с другом Дмитрием «Террором» Апанасовичем. В марте 2022 года «Борт» и «Террор» участвовали в боях в Ирпене Киевской области. Там Апанасович получил смертельное ранение.

В дальнейшем Павел «Борт» был командиром разведки в батальоне «Террор». Участвовал в боях на юге Украины, в освобождении Херсона.

По данным свободы, за несколько месяцев до смерти Павел Горбач покинул «Террор». В последнее время он воевал в другом подразделении.

Это как минимум 36-й белорусский доброволец, погибший с начала полномасштабной войны в Украине.

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