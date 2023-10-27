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В ФСБ похвастались «спецоперацией», но что-то пошло не так

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  • 27.10.2023, 16:16
  • 17,692
В ФСБ похвастались «спецоперацией», но что-то пошло не так

Даже обычные россияне заподозрили, что им пытаются «скормить» очередной фейк.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации похвасталась очередной успешной «спецоперацией», но что-то пошло не так.

Выяснилось, что российские силовики ликвидировали обычный манекен. На это обратил внимание Telegram-канал «Военный Курьер».

«ФСБ опозорилась, «ликвидировав» обычный манекен», – говорится в сообщении.

В частности, ФСБ РФ опубликовала видео с телом якобы «украинского диверсанта». Однако на кадрах был обычный манекен.

Примечательно, что даже обычные россияне заподозрили, что им пытаются «скормить» очередной фейк.

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