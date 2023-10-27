На Беларусь идут теплые воздушные массы с юго-запада Европы 27.10.2023, 16:28

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Фото: charter97.org

Местами воздух прогреется до +18.

От погоды в Беларуси сейчас можно ждать каких угодно сюрпризов, но картина на выходные и понедельник уже более-менее ясна. Так, на субботу Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. И, как видно на карте МЧС, затронет он 5 областей из 6. Кому и к чему готовится и где будет теплее всего 28-30 октября?

На субботу синоптики выписали предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. Так, ночью и утром в южных, а днем в юго-восточных районах спрогнозировали сильные дожди. Кроме того, еще и ветер порывами до 15-20 м/с.

В свою очередь в МЧС опубликовали карту непогоды. На ней видно, что меньше всего может достаться только Гродненской области.

Все дело в том, что 28 октября на погоду повлияют «атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с Карпат через юго-восток Беларуси на Брянскую область России».

По северу страны в этот день к дождям может добавиться и снег.

Также ночью и утром на севере и в центре Беларуси спрогнозировали туман. Еще на севере местами — слабый гололед и на дорогах гололедицу.

«Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный порывистый, по юго-восточной половине сильный порывистый» — предупредили в Бедгидромете.

Что касается температуры, то она должна составить от -1°С по северу до +11°С по юго-востоку страны.

В воскресенье, 29 октября, наша страна уже должна оказаться во влажной неустойчивой воздушной массе, а днем» скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Польши».

Местами по Беларуси пообещали дожди и мокрый снег, туман, гололед и гололедицу. Ветер ночью неустойчивый, днем южный, юго-западный умеренный, местами порывистый.

Температура ночью будет -3..+4°С, по югу страны до +6°С. Днем — от +1°С по северу до +14°С по юго-западу.

Прогноз погоды в Беларуси на 30 октября

Также синоптики расписали, что и кому ждать в понедельник. По их информации, «скажется влияние теплых неустойчивых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы».

Так, температура ночью должна составить от -2°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу Беларуси. А вот днем — от +10°С по северу до +18°С по юго-западу страны.

Ночью и утром в некоторых районах ожидают дожди, мокрый снег, туман и гололедицу. Ветер местами порывистый.

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