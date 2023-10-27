Приказал работникам идти домой: всплыли странные детали покушения на Царева

Приказал работникам идти домой: всплыли странные детали покушения на Царева3
- 27.10.2023, 16:36
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Перед этим он ездил в командировку в Москву.
В день покушения предатель Украины Олег Царев хотел провести «важную видеоконференцию». Перед этим он приказал всем работникам санатория в Ялте идти домой.
Эти детали раскрыт информированный источник проекта «ВЧК-ОГПУ». Отмечается, что перед этим скандальный Царев ездил в командировку в Москву и вернулся 25 октября.
«Вчера он до 18.00 проводил производственное совещание (в санатории, которым руководил - УНИАН), а затем распустил всех работников. Он попросил всех срочно покинуть кабинет и ехать домой, поскольку у него была запланирована «важная видеоконференция», - отметил источник.
Работники санатория узнали о покушении из интернета. На данный момент они не наблюдают ни оперативных мероприятий, ни журналистов, что также удивительно. Будет руководить санаторием пока первый заместитель Царева - Константин Кошелев. Он запретил всем обсуждать ситуацию и судьбу шефа.
«Санаторий работает в привычном режиме, нет никакой паники. Что касается режима: то на территории санатория много посторонних-отдыхающих, арендаторов и их клиентов. Однако никаких «фильтрационных» мероприятий силовики не проводят», - говорится в сообщении.
Покушение на Царева
Напомним, утром 27 октября российские Telegram-каналы сообщили, что в оккупированной Ялте напали на Царева. Произошло это в санатории, где он жил.
По разной информации, коллаборанта подрезали или подстрелили.