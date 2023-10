Beatles объявили, когда представят свою «последнюю» песню 6 27.10.2023, 16:50

3,168

Видеоклип к песне представят на следующий день.

Британская группа The Beatles спустя более 50 лет после распада объявила о выпуске своей «последней песни».

Об этом говорится в заявлении группы.

Песня под названием Now And Then создана с помощью старой демо-записи 1970-х годов Джона Леннона. В 1995 году она уже рассматривалась как возможная песня воссоединения для Beatles, когда они создавали документальный телесериал The Beatles Anthology.

Пол Маккартни получил демо Джона Леннона от его вдовы Йоко Оно год назад. Это была одна из нескольких песен на кассете под названием For Paul, которую Леннон записал незадолго до своей смерти в 1980 году.

После «очищения» продюсером Джеффом Линном две из этих песен — Free As A Bird и Real Love — были завершены и выпущены в 1995 и 1996 годах, став первым «новым» материалом Beatles за 25 лет.

Группа также пыталась записать Now And Then, но быстро отвергли ее. Маккартни заявил, что участник группы Джордж Гаррисон объявил песню «мусором» и отказался над ней работать.

На оригинальной записи были технические проблемы из-за постоянного «жужжания». Впрочем, Маккартни неоднократно говорил о своем желании закончить песню. Сделать это удалось с помощью искусственного интеллекта, в частности, использовали технологию «извлечения» голоса Джона Леннона из старого демо.

Премьера трека состоится в 17:00 2 ноября. А видеоклип к песне представят на следующий день. К тому же уже 10 ноября выпустят ремастер-версий альбомов The Beatles The Red Album (1962–1966) и The Blue Album (1967–1970).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».