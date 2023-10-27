В России задержаны топ-оперативники спецслужб

В России задержаны топ-оперативники спецслужб7
- 27.10.2023, 19:36
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С ними уже работают следователи.
В России задержали высокопоставленных сотрудников Федеральной службы безопасности ( ФСБ ) и Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД.
Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на собеседника, топ-оперативщиков спецслужб задержали во время получения взятки.
Задержан оперативник «второй службы» (по защите конституционного строя и борьба с терроризмом) и оперативник Главного управления по противодействию экстремизму. С обоими уже работают следователи Следственного Комитета РФ.
Другие громкие задержания в РФ
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Затем стало известно, что в Москве похитили жену экс-первого заместителя министра обороны и командующего Воздушно-десантными войсками Александра Колмакова.