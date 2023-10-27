В Беларуси пустят под снос пятиэтажки? 42 27.10.2023, 16:53

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Концепцию предложил вице-премьер Анатолий Сивак.

В «правительстве» Беларуси рассматривают идею сносить пятиэтажки. Об этом рассказал Александру Лукашенко вице-премьер Анатолий Сивак во время посещения стройки коттеджного поселка под Минском.

Как пишет пресс-служба диктатора, Сивак считает, что надо больше заходить в существующую инфраструктуру.

«У нас сегодня остаются дома, которые надо капитально ремонтировать. Они в пограничном состоянии. Можно пятиэтажку-хрущевку снести, коробку, оставив фундамент, и на него поставить», – предложил он, говоря о концепции жилищного строительства на следующую пятилетку.

Лукашенко ответил на это, чтобы ему вносили соответствующие предложения.

«Вносите предложения. Считайте, что это принято», – сказал он.

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