Коллективный Путин уже мертв Телеграм-канал «Запретное мнение»

27.10.2023, 17:00

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А вокруг его разлагающегося тела набирает обороты большой передел сфер влияния.

Серия награждений Адама Кадырова, отметившегося избиением задержанного в СИЗО, это яркая демонстрация новой «нормальности», наступившей в РФ после 24 февраля 2022 года.

Пока одних сажают за репосты антивоенных постов, другие становятся «героями России» за издевательства над пленным русским.

И это только начало.

Путин очередной раз продемонстрировал слабость и утратил контроль над «собственными пехотинцами», которые уже не признают авторитета престарелого вождя и считают его, в лучшем случае, равным по статусу.

Возвращаясь к теме сердечного приступа — коллективный Путин уже мёртв и его тело активно разлагается, а вокруг вовсю набирает обороты большой передел сфер влияния.

Чеченская республика, дополнительно к «Ахмату», создала новый «батальона имени шейха Мансура», которым будет командовать Руслан Гермеев, подозреваемый в организации убийства Бориса Немцова.

Нужен он не для участия в боевых действиях в Украине (куда, по доброй традиции, тик-ток войска так и не доедут), а для надвигающейся Смуты и межвидовой войны всех против всех.

После завершения которой руины Бахмута, уничтоженного оккупационной армией РФ, покажутся цветочками.

Фундамент будущей катастрофы закладывается прямо сейчас всё тем же «величайшим геополитиком и многоходовочником».

Таких бездарных правителей отечественная история ещё не знала.

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