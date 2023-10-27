Коллективный Путин уже мертв
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 27.10.2023, 17:00
- 10,466
А вокруг его разлагающегося тела набирает обороты большой передел сфер влияния.
Серия награждений Адама Кадырова, отметившегося избиением задержанного в СИЗО, это яркая демонстрация новой «нормальности», наступившей в РФ после 24 февраля 2022 года.
Пока одних сажают за репосты антивоенных постов, другие становятся «героями России» за издевательства над пленным русским.
И это только начало.
Путин очередной раз продемонстрировал слабость и утратил контроль над «собственными пехотинцами», которые уже не признают авторитета престарелого вождя и считают его, в лучшем случае, равным по статусу.
Возвращаясь к теме сердечного приступа — коллективный Путин уже мёртв и его тело активно разлагается, а вокруг вовсю набирает обороты большой передел сфер влияния.
Чеченская республика, дополнительно к «Ахмату», создала новый «батальона имени шейха Мансура», которым будет командовать Руслан Гермеев, подозреваемый в организации убийства Бориса Немцова.
Нужен он не для участия в боевых действиях в Украине (куда, по доброй традиции, тик-ток войска так и не доедут), а для надвигающейся Смуты и межвидовой войны всех против всех.
После завершения которой руины Бахмута, уничтоженного оккупационной армией РФ, покажутся цветочками.
Фундамент будущей катастрофы закладывается прямо сейчас всё тем же «величайшим геополитиком и многоходовочником».
Таких бездарных правителей отечественная история ещё не знала.
Телеграм-канал «Запретное мнение»