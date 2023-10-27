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Беларусь оказалась в хвосте рейтинга стран по верховенству закона

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  • 27.10.2023, 17:08
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Беларусь оказалась в хвосте рейтинга стран по верховенству закона

Такого низкого уровня нет ни в одной европейской стране.

Беларусь заняла 104 место (из 142 стран) в рейтинге, составители которого оценивали приверженность государств принципам верховенства закона.

Такого низкого уровня правосудия, как в Беларуси, нет ни в одной европейской стране. А ближайшие наши соседи в этом рейтинге — страны африканского континента, ряд из них набрал столько же пунктов «правосудия», сколько и Беларусь. Ситуацию в России оценили ещё хуже — она на 113 месте.

Рейтинг публикует Всемирный проект правосудия.

За год Беларусь опустилась в рейтинге ещё на три позиции. А свою лучшую позицию в этом рейтинге наша страна занимала в 2016 году.

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