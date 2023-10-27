Беларусь оказалась в хвосте рейтинга стран по верховенству закона 6 27.10.2023, 17:08

2,550

Такого низкого уровня нет ни в одной европейской стране.

Беларусь заняла 104 место (из 142 стран) в рейтинге, составители которого оценивали приверженность государств принципам верховенства закона.

Такого низкого уровня правосудия, как в Беларуси, нет ни в одной европейской стране. А ближайшие наши соседи в этом рейтинге — страны африканского континента, ряд из них набрал столько же пунктов «правосудия», сколько и Беларусь. Ситуацию в России оценили ещё хуже — она на 113 месте.

Рейтинг публикует Всемирный проект правосудия.

За год Беларусь опустилась в рейтинге ещё на три позиции. А свою лучшую позицию в этом рейтинге наша страна занимала в 2016 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».