Беларусь оказалась в хвосте рейтинга стран по верховенству закона

Беларусь оказалась в хвосте рейтинга стран по верховенству закона6
- 27.10.2023, 17:08
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Такого низкого уровня нет ни в одной европейской стране.
Беларусь заняла 104 место (из 142 стран) в рейтинге, составители которого оценивали приверженность государств принципам верховенства закона.
Такого низкого уровня правосудия, как в Беларуси, нет ни в одной европейской стране. А ближайшие наши соседи в этом рейтинге — страны африканского континента, ряд из них набрал столько же пунктов «правосудия», сколько и Беларусь. Ситуацию в России оценили ещё хуже — она на 113 месте.
Рейтинг публикует Всемирный проект правосудия.
За год Беларусь опустилась в рейтинге ещё на три позиции. А свою лучшую позицию в этом рейтинге наша страна занимала в 2016 году.