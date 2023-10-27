В Офисе Зеленского прокомментировали операции по ликвидации Дугиной и Татарского 2 27.10.2023, 17:14

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Озвучены три тезиса.

Американское издание The Washington Post в октябре опубликовало обширную статью о спецоперации СБУ, в результате которых обезвредили двух российских пропагандистов — Дарью Дугина и Владлена Татарского. На ситуацию отреагировали в Офисе президента Украины. В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что подобную информацию нельзя обнародовать во время войны. Ответ прозвучал во время интервью «24 каналу».

Подоляк подчеркнул, что события касаются войны, во время которой гибнут украинцы. Поэтому он считает, что «инсайдеры», которые находятся за тысячи километров, не должны публиковать информацию о действиях украинских спецслужб. По его мнению, они могут снять сериал по этим событиям, одновременно с этим украинцев будут убивать, а «они в это время будут наслаждаться тем, что будут обсуждать детали той или иной операции».

Чиновник изложил три тезиса относительно поступков западных журналистов. Прежде всего, заявил, что нет никаких официальных подтверждений причастности СБУ к событиям с пропагандистами. Кроме того, все события нужно анализировать после завершения войны. Подытожил, что на территории РФ возможны два вида спецопераций: те, которые проводят российские спецслужбы, и те, которые проводят российские силы сопротивления. Украина готова консультировать подпольщиков, если они обратятся за помощью, подчеркнул Подоляк.

«Украина безусловно консультирует всех, кто заинтересован в том, чтобы в России была революция в широком смысле этого слова. Но любой неконтролируемый материал наносит определенный вред для того, что делает сегодня Украина», — сказал советник из Офиса президента Украины.

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