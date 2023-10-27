Появилось видео эффектного уничтожения позиций РФ «Белым Волком» 1 27.10.2023, 17:21

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Уничтожены два командных пункта, более 20 огневых позиций россиян и более 40 единиц техники.

Подразделение Центра спецопераций «А» СБУ «Белый Волк» добавило к своему счету еще 72 уничтоженные цели.

Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины. Они отметили, что каждое попадание операторов ударных дронов разрывает бронетехнику и командные пункты российских оккупантов.

«За три недели благодаря ночной охоте «Волков» вражеские потери пополнили: 7 танков, 17 ББМ и одна машина разминирования, 12 грузовиков и военных авто, 10 артсистем, РЭБ «Поле-21» и станция связи, 21 огневая позиция и блиндажи, 2 командных пункта и состав с БК», - говорится в сообщении.

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