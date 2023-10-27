ОМОН устроил облаву в Кореличах 8 27.10.2023, 17:29

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Второй «хапун» за день.

В райцентре Кореличи на Гродненщине 27 октября ОМОН провел несколько задержаний, сообщили правозащитники. Силовики пришли в поликлинику, исполком и дом культуры.

«Утром в Кореличской центральной районной поликлинике было задержано несколько врачей и стоматолог. С оставшимся персоналом проводили „профилактические беседы“ о недопустимости „подписки на экстремистские ресурсы“», — рассказали правозащитники.

По их данным, были задержаны два человека в Кореличском райисполкоме, а также некоторые сотрудники «Кореличского районного центра культуры и народного творчества».

«Вероятнее всего, всех задержанных обвиняют в „распространении экстремистских материалов“», — считают правозащитники.

Как писал сайт Charter97.org, ранее массовые задержания произошли на «Лидском пиве» и заводе «Полимир».

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