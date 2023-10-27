Путин Шрёдингера 7 Александр Невзоров

27.10.2023, 17:37

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Жив ли Вовка в коробке?

«Смерть» Путина, как была, так и остаётся самой востребованной новостью.

Ее, как великое благовестие ждут сотни миллионов людей.

Фейковость, в данном случае, не проблема.

Такие «известия» читают, как волшебные сказки; ради мимолетной радости, ради краткой вспышечки света в черноте реальности.

Такие «новости» неизживаемы, ибо желанны. Особенно нравятся публике подробности: на какую сторону покойник вывалил язык и в какой позе окоченел.

Кстати, и самому Путину чертовски идет репутация покойника.

Все встает на свои места. Необъяснимое для человека - вполне естественно для злобного зомби.

Александр Невзоров, Telegram

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