Путин Шрёдингера

Путин Шрёдингера7
- Александр Невзоров
- 27.10.2023, 17:37
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Жив ли Вовка в коробке?
«Смерть» Путина, как была, так и остаётся самой востребованной новостью.
Ее, как великое благовестие ждут сотни миллионов людей.
Фейковость, в данном случае, не проблема.
Такие «известия» читают, как волшебные сказки; ради мимолетной радости, ради краткой вспышечки света в черноте реальности.
Такие «новости» неизживаемы, ибо желанны. Особенно нравятся публике подробности: на какую сторону покойник вывалил язык и в какой позе окоченел.
Кстати, и самому Путину чертовски идет репутация покойника.
Все встает на свои места. Необъяснимое для человека - вполне естественно для злобного зомби.
Александр Невзоров, Telegram