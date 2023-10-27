Белорусы жалуются на проблемы с обменом валюты 7 27.10.2023, 17:47

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Банки стали более дотошно оценивать внешний вид банкнот.

Белорусы по-прежнему сталкиваются с проблемами при обмене долларов и евро на рубли. Дело в том, что банки стали более дотошно оценивать внешний вид банкнот, из-за чего могут отказывать в приеме даже той валюты, по которой, казалось бы, не должно возникнуть вопросов. Клиенты банков и финансовый эксперт ранее советовали, что один из вариантов обменять проблемные банкноты — попытаться «забросить» средства на свой счет через банкоматы и терминалы самообслуживания. Журналист «Зеркала» узнал в крупных банках, доступен ли у них такой вариант сбыта проблемной валюты.

С июля этого года большинство банков стали придерживаться единых правил замены банкнот в иностранной валюте. Для этого разработали единый перечень признаков платежности дензнаков, его одобрил Нацбанк. На этом фоне банки ужесточили требования ко внешнему виду валюты, которую пытаются сдать белорусы.

Что говорят в банках?

Один из вариантов, как сдать в банк проблемную валюту, — попытаться забросить ее на свой валютный счет через банкоматы или терминалы самообслуживания. Журналист «Зеркала» как физлицо поинтересовался в крупных банках, доступен ли у них такой способ пополнения валютных счетов.

В «Беларусбанке» сообщили, что пополнить валютные счета — как вкладные, так и расчетные, к которым выпущены карточки — можно только в отделениях банка. В устройствах самообслуживания это сделать не получится.

«Если пополнить счет евро и доллары, то только через кассу банка. Устройства (самообслуживания. — Прим. ред.) данную валюту не принимают», — уточнили в контакт-центре «Белгазпромбанка».

В «Белагробанке» также заявили, что валютные счета можно пополнить наличными в любом подразделении банка, а в устройствах самообслуживания — нет.

В «МТБанке» также сообщили, что не удастся пополнить валютные счета через банкоматы и инфокиоски. «Пополнить можно только в отделении банка (в кассе или с помощью приходного ордера по номеру счета), а также по пластику в „Белпочте“, но в таком случае пополнить можно только в белорусских рублях», — уточнили в контакт-центре финучреждения.

Зато пополнить валютный счет через инфокиоски можно в «Приорбанке».

«Если карта у вас при себе, то ее можно пополнить в инфокиосках, которые принимают валюту. Если карты при себе нет, то только в отделении банка с паспортом», — сообщили в «Приорбанке» и уточнили, что речь о долларах.

На уточняющий вопрос, нет ли в инфокиосках ограничений по внешнему виду банкнот, в финучреждении ответили:

— В инфокиоске стоит считыватель купюр. Примет ли вашу купюру или нет можно узнать только попробовав вставить купюру.

В «Альфа Банке» сообщили, что через кассы можно забросить на валютный счет любые долларовые банкноты, а через банки — все, кроме купюр номиналом в 100 долларов. При этом в банке не предусмотрен размен купюр.

В «Сбербанке» и «Белинвестбанке» пополнить наличными валютные счета можно только через отделения. «Взнос долларов и евро в наших банкоматах не производится. Поэтому карту валютой также можно пополнить только в подразделении», — сказали в «Белинвестбанке».

«Если оформлен счет, то пополнение предусмотрено в офисе банка либо в мобильном приложении», — рассказали в «Банке БелВЭБ».

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