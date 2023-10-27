ВСУ нацелились на освобождение крупного города 27.10.2023, 17:55

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Названо направление.

Разведчики из 80-й бригады Вооруженных сил Украины рассказали о том, какие перспективы освобождения Бахмута Донецкой области.

По их словам, у украинских защитников есть ресурсы для продолжения наступления, впрочем как и у российских захватчиков для обороны. Об этом бойцы 80-й бригады рассказали РБК-Украина.

Один из разведчиков ВСУ говорит, что не уверен в том, удастся ли освободить Бахмут до конца зимы, однако говорит, что «ресурсы есть: как у украинской стороны наступать, так и у российской – «оборонять».

Вместе с тем украинские бойцы уверены в том, что борьбу нужно продолжать. И, несмотря на усталость, его побратимы не готовы «ни к какому перемирию».

«У нас сейчас появился шанс дать им отпор. Никакие мирные переговоры не помогут, потому что они снова будут лезть. Надо поставить точку в этой войне. Через несколько лет после такого «перемирия» они могут быть более подготовлены и снова напасть» , – считают бойцы.

И если Клищиевку и Андреевку удалось взять под контроль, то впереди еще долгие месяцы освобождения других населенных пунктов, чтобы хотя бы подступить к Бахмуту, добавили украинские десантники.

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