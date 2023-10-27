«Выключайте интернет до приближения к границам» 20 27.10.2023, 18:02

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Белорусы столкнулись с огромными счетами за интернет в роуминге.

Сразу несколько белорусов пожаловались на огромные долги перед польскими мобильными операторами за интернет в роуминге. Он включается автоматически, причём часто ещё до пересечения границы — как только телефон начинает ловить иностранную мобильную сеть.

MOST собрал истории беларусов и советы, как не потерять на роуминге.

За 19 мегабайт интернета отдал более 900 злотых

Кириллу после поездки в Казахстан польский мобильный оператор Play выставил приличный счёт. За 19 мегабайт интернета, потраченного в роуминге, белoрусу придётся заплатить 821 злотый. О неприятной ситуации Кирилл написал в группе «Беларусы в Варшаве» в Facebook.

— Хочу оспорить выставленный счёт, но техподдержка вежливо разводит руками, — написал Кирилл. — Отправил имэйл, но на него мне никто не ответил.

Молодой человек в растерянности и не знает, как решить проблему.

Янина тоже оказалась в похожей ситуации — за 15 мегабайт, потраченных на границе с Беларусью, девушка отдала 519 злотых. Вернуть деньги ей не удалось.

У Сергея проблема оператором с T-Mobile возникала несколько раз. После ситуации, когда около границы симка «словила» белoрусскую сеть и все деньги со счёта списались, мужчина перестал пользоваться услугами оператора.

— Было неприятно остаться ночью посреди леса без навигатора, — поделился Сергей.

«Видать, научены космическими счетами»

Светлана работает в салоне сотовой связи Play и советует выключать интернет в роуминге ещё до приближения к границам. Девушка предупреждает, что при пребывании в другой стране более 120 дней оператор начинает взимать плату по дополнительным тарифам.

— Люди приходят в салон оператора перед поездками и через систему отключают трансфер данных в роуминге, видать, научены космическими счетами, — говорит Светлана. — Это дорогое удовольствие — телефоны и аппликации качают обновления постоянно. Выставленные счета могут превышать 1000 злотых, а оспорить решение нереально.

Если вы забыли вынуть симку перед поездкой и воспользовались интернетом в роуминге, а потом увидели огромный счёт, можно затребовать у оператора полную расшифровку тарифа.

Далее, как это сделал Кирилл, написать официальное заявление оператору — в течение 30 дней кампания должна дать ответ.

Если ответ не пришёл, можно обратиться к Rzecznik Konsumenta (Общество защиты прав потребителей), там вам помогут грамотно составить жалобу или иск в суд.

Однако попавшие в подобные ситуации белoрусы предупреждают, что надеяться на чудо не стоит.

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