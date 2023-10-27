Двойник Путина уже на троне? 14 Владимир Фесенко

27.10.2023, 18:14

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Владимир Фесенко

Пять сценариев развития ситуации в Кремле

Для российской истории характерны повторяющиеся сюжеты. Весьма вероятно, что один из таких сюжетов, известный под названием «Самозванец», вновь станет актуальным в недалеком будущем, а может и раньше. Предпосылкой для этого могут стать путинские двойники. Раньше о них если и говорили, то с нескрываемым скепсисом или большой иронией. Но за последний год эту тему стали обсуждать гораздо более серьезно, иронии стало намного меньше, подозрения и предположения о наличии двойников российского президента растут в геометрической прогрессии. Этих двойников даже начали классифицировать и давать им условные псевдонимы.

И если такие двойники действительно существуют, представьте, какая это благодатная почва для возможных интриг и коллизий в постпутинский период или в тот момент, если с Путиным что-то случится. Возникает целая россыпь конспирологических сюжетов, и кто его знает, может быть, и не только для авантюрных романов.

Давайте пофантазируем.

История первая — «Двойник» уже на троне». Собственно, эта тема уже активно обсуждается. Президент Владимир Зеленский с большим сарказмом высказывался об этом: «Я не совсем до конца понимаю, что он живой или это он принимает решение. Или кто там принимает решение. У меня нет такой информации». Это о Путине. В самой России небезызвестный Гиркин-Стрелков также высказал ироничное сомнение о реальности нынешнего правителя России. Если уже вовсю используют двойников президента РФ, то, где гарантии, что царь до сих пор настоящий? Ведь общение Путина даже с элитами сведено к минимуму. Легковерный путинский «пипл», который с готовностью «хавает» весь бред о так называемой СВО, будет также доверчиво воспринимать и куклу-заменитель Путина. Какая им разница? Им нужен символ. Фетишизм Путина в России и так уже дошел до маразма. Как там сказал лет восемь назад нынешний глава Госдумы РФ Вячеслав Володин: «Нет Путина, нет России». Вот вам и объяснение, почему в Кремле могут пойти даже на имитацию нынешнего российского правителя, лишь бы обеспечить свои интересы.

История вторая — «Двойник назначается на трон». Представим, что сбывается мечта прогрессивного человечества и «пуйло» отправляется в мир иной, или его туда отправляют (это уже не суть важно). Российская верхушка при этом никак не может решить вопрос с преемником, и на время «устаканивания» этого вопроса, чтобы не произошло спонтанной дестабилизации, использует «двойника» почившего лидера. Но «двойник» вдруг проявляет амбиции, решимость и умение находить союзников в российском руководстве. И вот часть российской верхушки решает использовать псевдо-путина и дальше, в расчете на то, что он будет удобным объектом для манипулирования. Но «заменитель царя» хочет править по-настоящему. Вот тут и начнется самое интересное — и слухи о том, что «царь не настоящий», и война за шатающийся трон со стороны обделенных и обманутых «бояр», и борьба за упрочение власти со стороны «Самозванца».

История третья — «Двойник» вместо Путина для назначения «преемника Путина». Здесь надо напомнить, что есть еще один популярный российский сюжет, уже более современный — «Преемник». Сам Путин стал преемником Ельцина. Уже не первый год ходят слухи о возможном преемнике самого Путина. Новейшая версия этой темы — преемником должен стать Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ и, что гораздо важнее, сын всесильного секретаря Совета безопасности РФ и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева. Говорят, что Путин клятвенно обещал Николаю Платоновичу, что обязательно сделает его сына своим преемником. Но вот незадача — обещал, но все никак не выполнит свое обещание. И что тогда делать главному силовику России? А может устранить реального Путина и якобы от его имени (через двойника) заявить, что он уходит на покой, а своим преемником назначает молодого и талантливого Дмитрия Патрушева? Поверят этому или нет — другой вопрос. Как и возможные последствия такого события. Для нас важна сама хотя бы теоретическая возможность такого сценария.

История четвертая — «Война между Самозванцами». Это еще более головоломный сюжет. Представьте: одна кремлевская группировка объявляет в роли Путина одного его двойника, а конкурирующая клика — другого. Вот будет хохма, если еще и «воскреснет» Пригожин (это, если верить профессору Валерию Соловью) и заявит: «Мол, спас настоящего царя от предателей и изменников». И начинается борьба двух псевдо-путиных. У российских поклонников Путина отвиснут челюсти: где же настоящий царь, кому верить? Часть элиты мечется от одного «путина» к другому. В общем полная неразбериха. Мне этот сюжет очень нравится прежде всего потому, что таким образом доводится до абсурда «культ Путина».

История пятая — «Самозванец идет на Кремль». Она начинается опять-таки с долгожданного события — ухода пуйла в мир иной. В Кремле решили не мудрить и выбрали некоего нового руководителя. Но не все представители бывшего окружения Путина (например, братья Ковальчуки или кто-то еще) довольны этим выбором, и решают вернуть на трон якобы настоящего Путина. Они предъявляют одного из двойников Путина за чудом спасшегося от заговорщиков президента РФ, и объявляют крестовый поход на Кремль.

Возможна еще более захватывающая версия этого сюжета, когда, например, некая группа «патриотов» при помощи друзей из ФСБ выкрадывают одного из двойников Путина, заявляют, что в Кремле подменили Путина и хотят пойти на преступный мир с коварным Западом, для разоблачения этого заговора предъявляют своего «двойника» как якобы настоящего Путина. Вслед за этим объявляется священный поход на Кремль для возвращения «как бы Путина» на трон. И «псевдо-путин» идет против настоящего Путина.

На этом пока остановимся. А то полет фантазии заведет нас слишком далеко в дебри конспирологии. Если кто-то из профессиональных литераторов воспользуется одним из предложенных сюжетов, то, как говорится, — welcome! Но про автора идеи не забудьте.

Ну, а если одним из изложенных сюжетов кто-то решится воспользоваться на практике, то флаг и помело им в руки. Как говорит русская пословица: «Сказка ложь, да в ней намек…».

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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