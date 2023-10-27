РФ провалила мобилизацию в Крыму 1 27.10.2023, 18:30

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Кремль боится саботажа в «военкоматах».

Россияне провалили мобилизацию в аннексированном Крыму, теперь Москва планирует провести чистки в «военкоматах» из-за возможного саботажа. Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления.

«Оккупанты провалили план по мобилизации на временно захваченном полуострове Крым. Жители Крыма покидают полуостров, убегая от мобилизации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «военкоматы» уже донесли верхушке, что план по принудительному набору местных жителей в войска оккупантов не будет выполнен.

В связи с чем в Москве планируют сменить руководство «военкоматов» на российских гастролеров. Там подозревают, что работники «военкоматов» занимались саботажем.

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