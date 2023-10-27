В Минске мужчину и женщину осудили на два года «домашней химии» за участие в акции протеста 3 27.10.2023, 18:58

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Наталья Литвиненко и Василий Крез. Фото из социальных сетей

Приговор вынесла судья Анастасия Ачалова.

В суде Ленинского района Минска 9 октября осудили Наталью Литвиненко и Василия Креза по ч. 1 ст. 342 («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса. Судья Анастасия Ачалова назначила Наталье и Василию по два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»).

Наталью и Василия обвинили в участии в акции протеста в Минске в 2020 году, выходе на проезжую часть и перекрытии движения общественного транспорта. Белорусов опознали по видеозаписи, отмечают правозащитники.

До суда оба находились под залогом по 7 400 рублей.

46-летний Василий Крез — уроженец Могилева. Окончил Минский государственный лингвистический университет, факультет испанского языка. В начале нулевых пару лет работал преподавателем в Белорусско-российском университете в Могилеве. В последнее время переводил с испанского, португальского и английского языков как индивидуальный предприниматель.

Наталья Литвиненко имеет высшее образование, работала главным бухгалтером в обществе с ограниченной ответственностью.

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