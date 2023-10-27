Эксперт: Очевидного преемника Путина нет, после смерти будет конфронтация 4 27.10.2023, 19:05

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РФ ждет грызня за власть.

Сейчас в России нет очевидного кандидата на замену российского диктатора Путина после его смерти. Поэтому будет внутренняя конфронтация.

Об этом РБК-Украина заявил украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что пока не видит какого-то очевидного преемника Путина.

- Путин специально привлек к себе много невыразительных, второстепенных и серых личностей, чтобы они на его фоне выглядели еще более никчемными. Взять того же Шойгу. Когда-то его называли «номером 2», но он же никакой и не может связать две фразы во что-то внятное, - отметил Коваленко.

По его мнению, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, которых так же считают возможными преемниками, перегрызутся за власть.

Поэтому, как добавил Коваленко, после смерти Путина в любом случае будет период внутренней конфронтации. Но он вряд ли сразу повлияет на фронт, поэтому не стоит надеяться на быстрое завершение войны, считает эксперт.

Напомним, вчера, 26 октября, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что диктатор Владимир Путин якобы умер.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины уже отреагировали на такую информацию. Там призвали к сдержанной реакции.

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