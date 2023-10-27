В России официально определились с преемником Суровикина: что о нем известно 1 27.10.2023, 19:13

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Виктор Афзалов

Афзалов находится в базе российских военных, которые совершали преступления в Украине.

Новым главнокомандующим Воздушно-космическими войсками РФ назначили генерал-полковника Виктора Афзалова. Об этом сегодня заявили в российском Министерстве обороны.

С 2018 по 2023 года он был начальником главного штаба - первым заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина.

Как пишет «Униан», согласно данным из открытых источников, он временно исполнял должность главнокомандующего Воздушно-космическими войсками во время нахождения Суровикина в командировке в Сирии в 2020 году и после его отстранения этим летом.

Профиль Афзалова есть в «Книге палачей украинского народа» - базе российских военных, которые совершали преступления в Украине. Указано, что он принимал непосредственное участие в планировании и организации полномасштабного российского военного вторжения в Украину.

«Ответственный за планирование авиационных ракетных ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины», - говорится в сообщении.

Что еще известно об Афзалове

На сайте Минобороны РФ указано, что он родился 9 июня 1968 года в селе Укромное Симферопольского района.

Окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, Военный университет ПВО, Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

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