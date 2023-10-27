Как сохранить тепло в доме: три дельных совета 1 27.10.2023, 19:20

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Простые рекомендации помогут сэкономить на оплате за отопление.

Температура на улице стремительно снижается и совсем скоро станет совсем холодно. Несмотря на отопительный сезон, в некоторых домах и квартирах системы прогревают пространство недостаточно хорошо.

«Главред» рассказывает, что долго держит тепло и как сделать так, чтобы квартира оставалась обогретой.

Как в доме сохранить тепло

Наибольшее количество тепла в доме выходит из входных дверей. Соответсвенно, оттуда входит и холодный воздух. Для того, чтобы такой проблемы избежать, в зимнее время года можно использовать тепловые шторы и завешивать ими двери. Плотная ткань, которая опускается в пол - не даст прохода холодному воздуху и сквозняку, что значительно защитит дом от холода.

Что помогает сохранить тепло

Помимо тепловых занавесов также важно установить специальные приспособления на внутренние двери, которые также помогут избежать сквозняков. Именно из-за сквозняков в квартирах, как правило, становится холодно. Ведь холодных воздух гуляет по помещению.

Как пережить холод в квартире

В том случае, если в месте, где вы живете, больше, чем одна комната - стоит подумать над тем, чтобы использовать дополнительные способы обогрева, но только в той комнате, где вы проводите наибольшее количество времени. Самое главное - закрывать межкомнатные двери, чтобы тепло сохранялось именно там, где вы проводите своё время чаще всего.

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