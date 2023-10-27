«Беларусбанк» вводит изменения по некоторым услугам 27.10.2023, 19:31

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Кого они затронут?

«Беларусбанк» с 28 ноября вводит изменения по лимитам, которые ввел с июля прошлого года.

Изменения касаются безналичных расходных операций и снятия наличных за пределами Беларуси, уточняет банк. Речь об операциях с использованием карточек Visa, Mastercard, Maestro (или их реквизитов), к которым оформлен счет только в белорусских рублях.

«На данные операции лимит изменяется с 7 000 рублей в эквиваленте в течение 7 календарных дней на 15 000 рублей в эквиваленте в течение 1 календарного дня», — поясняет банк.

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