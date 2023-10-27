Wildberries приготовил «сюрприз» для покупателей в Беларуси

Wildberries приготовил «сюрприз» для покупателей в Беларуси5
- 27.10.2023, 19:49
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Он коснется всех.
С 30 октября белорусским покупателям маркетплейса Wildberries придется платить за фирменные пакеты в пунктах выдачи заказов. Об этом компания уведомляет клиентов через персональную рассылку, отмечает Office Life.
В сообщении говорится, что стоимость пакета составит от 17 до 51 копейки. Эти деньги будут списаны с карты, которая привязана к балансу покупателя.
В компании объясняют, что так пытаются сократить использование пластика и «сохранить природу». Покупателям также напоминают, что фирменные пакеты Wildberries — многоразовые.
На российском рынке фирменные пакеты Wildberries стали для покупателей платными в феврале 2023 года.