Wildberries приготовил «сюрприз» для покупателей в Беларуси 5 27.10.2023, 19:49

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Он коснется всех.

С 30 октября белорусским покупателям маркетплейса Wildberries придется платить за фирменные пакеты в пунктах выдачи заказов. Об этом компания уведомляет клиентов через персональную рассылку, отмечает Office Life.

В сообщении говорится, что стоимость пакета составит от 17 до 51 копейки. Эти деньги будут списаны с карты, которая привязана к балансу покупателя.

В компании объясняют, что так пытаются сократить использование пластика и «сохранить природу». Покупателям также напоминают, что фирменные пакеты Wildberries — многоразовые.

На российском рынке фирменные пакеты Wildberries стали для покупателей платными в феврале 2023 года.

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