ГУР Украины уничтожило в Донецке склад армии РФ и сорвало циничный план оккупантов 27.10.2023, 19:57

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Сгорело трофейное вооружение.

Украинские военные на днях уничтожили склад оккупантов в Донецке. Среди прочего там хранилось трофейное оружие, которое россияне захватили на поле боя.

Об этом сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

По его словам, украинские военные продемонстрировали филигранную работу, поскольку попали в состав высокоточным оружием.

- Уничтожен состав батальонно-тактического уровня, значительное количество стрелкового вооружения и другие виды вооружений. В частности, некоторые образцы трофейного вооружения, которые удалось захватить врагу в боях. И не исключительно, что эти образцы планировались к дальнейшей передаче, предыдущие разы которой фиксировались, в частности, для антиукраинских провокаций, например передачи представителям ХАМАСа, — подчеркнул Андрей Юсов.

Он также добавил, что этот состав для оккупантов был значим. Однако у россиян остаются еще и многие другие.

- Но уничтожение каждого такого состава — усложнение логистики, усложнение восстановления поставок, решение вопроса ликвидации последствий подобных мер — это все отвлекает силы и средства противника, и являются хорошими дополнительными случаями для украинских сил безопасности и обороны, которыми обязательно будут и дальше пользоваться, – отметил представитель ГУР.

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