Литва хочет провести учения по закрытию границы с Беларусью 1 27.10.2023, 20:35

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Учения будут проводиться вместе с союзниками.

Литва планирует организовать региональные учения, чтобы отработать с союзниками механизмы закрытия границ с Беларусью, пишет LRT со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Об этих планах министр рассказала после встречи в Вильнюсе с представителями МВД Латвии, Эстонии, Украины, Финляндии, Польши и Норвегии.

«Наши совместные действия — это очень серьезный сигнал, прежде всего, для Беларуси, чтобы они действительно почувствовали, что мы готовы действовать сообща, скоординировано», — сказала Билотайте.

В конце августа министры внутренних дел Литвы, Латвии и Польши договорились, что границы с Беларусью могут быть закрыты в случае вооруженного инцидента на границе.

Литва уже закрыла два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью. Белорусская оппозиция попросила оставить гуманитарные коридоры для людей, спасающихся от репрессий.

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