Хороший симптом для всех нас Сергей Ковальченко

27.10.2023, 21:28

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Сергей Ковальченко

Такие истории не свидетельствуют о силе Путина.

Профессор Соловей «сообщил о смерти» Владимира Путина. Там не хватало только «гибели от удара крылатой ракетой «Томагавк» запущенной с эсминца США». Валерий Дмитриевич уже давно говорит о «смертельной болезни терзающей Путина», но вот сообщать о его мнимой смерти – это что-то новенькое. Хотя…

В XVIII веке автор «Путешествий Гуливера» - фантастического памфлета над британской жизнью того времени, писатель Джонатан Свифт очень жестоко пошутил над модным астрологом Джоном Партриждем. Свифт был материалистом и считал астрологию предрассудком. Он стал выпускать астрологические брошюрки под псевдонимом Исаака Бикерстаффа, где давал шуточные предсказания, написанные хорошим языком. В одной из них он написал, что Джон Партридж совсем скоро умрет и была названа дата смерти – 29 марта 1708 года.

Партридж, которого обеспокоенные читатели стали донимать вопросами выпустил ответ, в котором заявил, что умирать не собирается, но Бикерстафф не унимался и ответил, что Партридж ну точно умрет – 146%. Тексты писателя были так хороши, что весь Лондон начал отсчитывать дни до смерти бедного астролога Партриджа. Прошло 29 марта, наступило 30 число и астролог выдохнул – я жив. Но, не тут-то было! В газетах уже были его некрологи с подробностями смерти. Он кинулся опровергать ее, но Партриджу никто не верил, а Бикерстафф подробно расписал его похороны. Несколько лет астролог молчал, после чего рискнул опять публиковать прогнозы.

Это к тому, что Соловей все-таки профессор в первую очередь, а мистификатор уже во вторую. Ну а Дмитрий Песков, который мнит себя умным и грамотным пиарщиком, в этот раз прилюдно обделался, бросившись опровергать смерть Владимира Путина. Ведь у нас в России как – если Песков что-то говорит, то это значит все происходит ровно наоборот. Так что розыгрыш Соловья удался, и страна теперь будет шептаться о том, что «царь-то не настоящий», а правит нами двойник, поэтому и война не кончается.

И еще – такие вот истории не свидетельствуют о силе Путина. Попробовал бы кто распускать слухи о смерти товарища Сталина. Ну мы понимаем, что с ним было бы. А тут – и распускают и не боятся. Хороший симптом для всех нас.

Сергей Ковальченко, telegram

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