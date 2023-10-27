В Минск приехала делегация самозванцев из Абхазии 9 27.10.2023, 21:34

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Сепаратисты просятся в «союзное государство».

В Минск прибыла делегация «министров»-cамозванцев из непризнанной Абхазии для проведения двусторонних межведомственных консультаций.

Представители квази-республики встретились с руководителем аппарата Совета министров Беларуси Константином Бураком и послом России в Беларуси Борисом Грызловым. Запланированы встречи с руководителями профильных ведомств «с целью выработки отраслевых двусторонних проектов».

Напомним, сепаратисты просятся в «союзное государство» Беларуси и России.

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