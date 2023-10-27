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Израильские танки входят в северный участок сектора Газа

  • 27.10.2023, 21:37
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Израильские танки входят в северный участок сектора Газа

ЦАХАЛ расширяет наземные операции в палестинском анклаве.

Арабские социальные сети сообщают о перестрелках на севере сектора Газа.

Также сообщается о вводе танков к востоку от Бейт-Ханун на севере Газы.

Израиль заявил, что расширяет наземные операции в секторе Газа, сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

«ВВС весьма активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность», — сказал он.

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