Какие новые авто в Беларуси можно купить прямо сейчас 4 27.10.2023, 21:46

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Многие модели клиентам недоступны.

Продажи легковушек в Беларуси в сентябре выросли в пять раз по сравнению с прошлым годом. Однако купить новую машину по-прежнему сложно: многие модели клиентам недоступны, а поставки каких-то придется ждать. Впрочем, ситуация на авторынке меняется практически каждый день. Журналист «Зеркала» позвонил в несколько автосалонов и узнал, что можно купить прямо сейчас.

Hyundai. В наличии три модели, но машин мало.

На сайте дистрибьютера Hyundai в Беларуси есть информация от трех моделях марки и ее ценах. Это кроссовер Tucson стоимостью от 144 900 рублей, кроссовер Santa Fe, цена на него стартует от 219 900 рублей. Трети вариант — минивэн Staria стоимостью от 289 900 рублей.

В отделе продаж в Минске, куда «Зеркало» позвонило как физлицо, сообщили, что информация на их сайте актуальная, все модели были в наличии, их можно купить без ожидания.

— Автомобили есть, можно приехать посмотреть и в центр. Единственное, что перед приездом желательно уточнять [свежую информацию], потому что их немного, не все цвета есть. Можно оформить кредит под 16% годовых, — проинформировал сотрудник автоцентра.

Nissan. Можно купить гибрид и «электричку»

У дилера в Минске в наличии оказались две модели Nissan. Это электрический кроссовер Ariya и гибрид (с электро- и бензиновым двигателем) Sylphy. Обе модели собраны в Китае.

«Электричка» выпущена в 2022 году, она есть в двух комплектациях — предмаксимальной и топовой. Первая стоит 164 900 рублей, вторая — 169 900 рублей. Гибридная модель 2023 года собрана в топовой комплектации, она обойдется покупателю в 114 900 рублей.

— В 20-х числах должна приехать еще одна гибридная модель — X-Trail. Ее цена в максимальной комплектации — 142 900 рублей. Люди ее уже бронируют. Кто-то спрашивает про Qashqai и Terrano, но их пока не будет, — рассказала девушка из отдела продаж.

Сотрудница отметила, что покупка машин возможна в кредит, но сориентировать по условиям не смогла, для этого надо обращаться в финансовый сервис дилера.

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