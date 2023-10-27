Украинская разведка прокомментировала сообщения о смерти Путина 6 27.10.2023, 21:56

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Представитель ГУР рассказал о своем видении ситуации.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что сообщения о якобы смерти российского диктатора Владимира Путина украинские спецслужбы подтвердить пока не могут.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что информация о якобы смерти диктатора может быть выгодна кому-то, пишет New Voice.

«Мы должны анализировать, кому на пользу и кому выгодны такие слухи. Реагировать украинцы на такие вещи должны сдержанно. Конечно, мы все желаем, чтобы это событие произошло как можно скорее, но все же лучше после трибунала. Однако не стоит узнавать это из анонимных российских источников», — заявил он.

Юсов также предположил, что такая информация может запускаться, в том числе, для того, чтобы посмотреть на реакцию внутри России.

«Такая информация, возможно, запускается не только для украинской аудитории, но, чтобы посмотреть на реакцию внутри РФ», — подытожил он.

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