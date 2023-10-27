Глава СНБО Украины: Россия провалила тренировку массированного ядерного удара

Глава СНБО Украины: Россия провалила тренировку массированного ядерного удара5
- 27.10.2023, 22:16
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Из трех ракет только одна взлетела.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор Россия провалила тренировки массированного ядерного удара.
Об испытания РФ Данилов рассказал в эфире телемарафона.
«Кстати, испытания, которые они недавно проводили. Из трех ракет, по той информации, которую мы имеем, только одна вылетела. Одна шлепнулась сразу, а у другой вообще не открылись те приборы, которые должны открываться», — утверждает он.
Как писал сайт Charter97.org, репетицией массированного ядерного удара руководил лично Путин.