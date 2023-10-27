Что сейчас происходит на границе Украины и Беларуси 27.10.2023, 22:33

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ВСУ укрепляют приграничье и активно минируют местность.

На границе с Беларусью не фиксируется какого-либо перемещения вражеской военной техники или личного состава, однако ВСУ продолжают укреплять приграничье, чтобы противодействовать любому вторжению, если оно произойдет повторно. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет «Укринформ».

«Ситуация по границе с Беларусью отлична от границы со страной-агрессором. Подразделения Сил обороны минируют местность на направлении границы с Беларусью на наиболее опасных участках, в то же время подразделения ГПСУ укрепляют непосредственно линию госграницы и приграничья в фортификационном отношении. Наши инженерные группы постоянно работают по всей протяженности границы с Беларусью», — отметил Андрей Демченко.

По его словам, за время военного положения на границе с Беларусью стало больше украинских укреплений.

«Это сотни километров противотранспортных рвов, это сотни километров забора, это другие заграждения, которые устанавливаются по всем направлениям, и вдобавок к этому — это фортификационные укрепления как рядом с границей, так и в приграничье. Это сотни огневых позиций, включающих в себя и блиндажи, траншеи для того, чтобы находящиеся на том направлении подразделения ГПСУ имели возможность противодействовать любому вторжению, если такое произойдет повторно. Инженерное укрепление непосредственно на линии границы — это то препятствие, которое может временно сдержать врага, если тот попытается использовать это направление», — подчеркнул спикер.

«По границе с Беларусью мы не фиксируем никаких действий, которые бы происходили с той стороны границы. В том числе мы не отмечаем перемещения либо военной техники, либо личного состава рядом с нашей границей», — сказал Демченко.

А вот на своей границе с Украиной Россия пытается использовать разнообразное снаряжение для того, чтобы вести разведку, в том числе и беспилотники. Пытаются заходить диверсионно-разведовательные группы — их сейчас часто обнаруживают на Сумском направлении.

Демченко добавил, что в случае обнаружения враждебных ДРГ украинские военные сразу открывают огонь, чтобы вынудить врага отойти за линию госграницы. Также есть противодиверсионные резервы, которые выдвигаются на местность для того, чтобы зачищать направление, если диверсанты пытаются скрыть свое пребывание на территории Украины.

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