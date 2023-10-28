Борис Джонсон будет работать телеведущим 28.10.2023, 2:55

Борис Джонсон

Экс-премьер Британии нашел еще одну работу.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет вести передачу на британском телеканале GB News. Об этом он сообщил в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

В видеообращении Джонсон сказал, что будет делиться с телеканалом своим мнением по поводу России, Китая, войны РФ против Украины, «того, как мы отвечаем на эти вызовы», а также по поводу «огромных возможностей, открывающихся перед нами».

Он вести шоу перед живой публикой.

Борис Джонсон также с июня работает обозревателем Daily Mail.

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