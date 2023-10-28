В секторе Газа идут ожесточенные бои 28.10.2023, 8:08

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Израиль официально не объявлял о начале наземной операции.

С вечера 27 октября Израиль активизировал удары по сектору Газа.

В ряде американских и арабских СМИ появились сообщения о том, что ЦАХАЛ мог начать проведение наземной операции в анклаве.

В Армии обороны Израиля заявили, что израильские пехотные силы «значительно расширят» наземные действия в секторе Газа в ночь на 28 октября.

«В последние часы мы нарастили атаки в Газе. ВВС широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру, очень значительно. В продолжение наступательной деятельности, которую мы вели в последние несколько дней, сегодня вечером сухопутные силы расширяют действия на земле», – отметил представитель пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ «мощно работает во всех измерениях».

Арабские СМИ заявили о столкновениях между боевиками ХАМАС и подразделениями ЦАХАЛ, вошедшими в сектор Газа, в том числе, с танками. После этого, отмечали журналисты, Израиль нанес новые удары по сектору.

Как пишут израильские СМИ, военное крыло террористической группировки ХАМАС, «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам», заявляет, что противостоит «наземному вторжению ЦАХАЛ в сектор Газа».

В заявлении ХАМАС отмечено, что «жестокие столкновения» происходят возле Бейт-Хануна в северной части сектора Газа и Бурейджа в центре.

В США предполагают, что «расширение военной деятельности» Израиля в секторе Газа может быть началом наземного наступления. Однако, по словам двух американских чиновников, которых цитирует CBS News, масштабы операции еще не ясны.

Газета New York Times пообщалась с представителем Армии обороны Израиля, который подтвердил, что часть войск вошла в сектор Газа, но отказался сообщить, является ли происходящее началом наземного вторжения.

«Наши войска и танки находятся в секторе Газа. Они стреляют и действуют», – заявил генерал-майор Нир Динар, добавив, что «войска и танки были в Газе и вчера», имея в виду рейды, которые ЦАХАЛ проводит последние два дня в анклаве.

О введении израильских войск в сектор Газа сообщили также в издании Haaretz, ссылаясь на слова местных жителей.

В то же время в The Jerusalem Post пишут, что террористы ХАМАС вступили в бой с израильскими силами на севере Сектора Газа, а именно – в районе города Бейт-Ханун.

Издание CNN заявило, что тысячи солдат ЦАХАЛ вошли в сектор Газа за последние два часа.

Источники newsru.co.il в Газе в ночь на 28 октября сообщают, что ВВС, ВМФ и артиллерия ЦАХАЛа продолжают наносить массированные удары по целям в секторе, в основном в северной его части.

Согласно этим источникам, были нанесены удары по району Шейх Зайд, южнее и западнее Бейт-Лахии на севере сектора.

It is reported that with the help of anti-tank systems, Palestinian forces managed to destroy an IDF tank east of Beit Hanoun pic.twitter.com/ZNk42uxACq — Sprinter (@Sprinter99800) October 27, 2023

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