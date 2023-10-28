Данилов: Украина имеет «техническое подтверждение» участия России в нападении ХАМАС на Израиль 2 28.10.2023, 8:14

6,528

В течение трех дней перед началом атаки происходили важные события.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина имеет «техническое подтверждение» участия России в атаке ХАМАС против Израиля. Об этом сообщило «Радио Свобода».

«У нас есть даже техническое подтверждение того, что Россия принимала в этом (атаке ХАМАС — ред.) непосредственное огромное участие. Я могу сказать, что центр, который занимается кибербезопасностью при аппарате Совета нацбезопасности и обороны, отслеживает все атаки, которые есть на нашу страну», — цитирует Данилова РС.

По его словам, за последние три дня до дня нападения ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября, в СНБО наблюдали 70% снижение атак на украинское киберпространство и проанализировали, куда были переброшены соответствующие российские «военные части».

«Они перекинулись именно на Израиль. Поэтому россияне в этом принимают непосредственное участие, они являются заинтересованной стороной. Но еще раз подчеркиваю: им радоваться этому нет никакого смысла», — сказал секретарь СНБО.

7 октября группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и вторглась на юг страны, убивая людей и захватывая заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию Железные мечи, нанеся удары по сектору Газа, в течение следующих дней удары стали более интенсивными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».