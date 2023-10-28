Смерть Путина: все происходит по сценарию Сталина 5 28.10.2023, 8:20

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Вначале информационный вакуум, потом — пышные похороны.

Смерть главы РФ Владимира Путина, вероятно, пройдет по тому же сценарию, что с Иосифом Сталиным.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Если Путин умрет еще у власти, сначала будет информационный вакуум. Затем внезапно все узнают, что вождь умер, и будут устраивать ему помпезные похороны и делить власть. Это будет именно лайтовый вариант ситуации со Сталиным», — пояснил Коваленко.

Отметим, что по официальной версии 1 марта 1953 г. Сталина обнаружили парализованным на своей даче после кровоизлияния в мозг. На следующий день прошло официальное заседание бюро президиума ЦК КПСС с участием опальных членов, которые до этого были исключены из этого органа.

Уже к утру 4 марта в газетах появилось сообщение о болезни Сталина, однако на тот момент были готовы предложения по новому составу высшего руководства СССР. Именно о смерти Сталина объявили по радио на утро 5 марта.

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