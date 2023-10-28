закрыть
28 октября 2023, суббота, 10:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Армия Израиля ликвидировала командующего воздушными силами ХАМАС

  • 28.10.2023, 8:25
  • 2,702
Армия Израиля ликвидировала командующего воздушными силами ХАМАС

Он командовал группами парапланеристов, устроившими резню в израильских поселках.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) заявили о ликвидации в Газе Асама Абу Ракабы – «командующего воздушными силами» террористической организации ХАМАС.

Абу Ракаба командовал подразделениями, управляющими беспилотниками, подразделениями, отвечающими за противовоздушную оборону, и группами десантников-парапланеристов.

Он был одним из тех, кто планировал кровавую резню в израильских поселках 7 октября 2023 года, подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов Леонид Невзлин