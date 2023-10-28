Армия Израиля ликвидировала командующего воздушными силами ХАМАС
- 28.10.2023, 8:25
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Он командовал группами парапланеристов, устроившими резню в израильских поселках.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) заявили о ликвидации в Газе Асама Абу Ракабы – «командующего воздушными силами» террористической организации ХАМАС.
Абу Ракаба командовал подразделениями, управляющими беспилотниками, подразделениями, отвечающими за противовоздушную оборону, и группами десантников-парапланеристов.
Он был одним из тех, кто планировал кровавую резню в израильских поселках 7 октября 2023 года, подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа.