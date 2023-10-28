Пранкер ворвался на российско-китайскую конференцию и сделал неудобное для РФ заявление 4 28.10.2023, 8:32

12,788

Конфуз россиян показали на видео.

Проукраинский пранкер ворвался на российско-китайскую онлайн-конференцию по вопросу импортозамещения товаров, к которым РФ потеряла доступ в результате действия западных санкций, введенных за российскую войну в Украине, и сделал неудобное для Кремля заявление, сообщает dialog.ua.

Притворившись одним из участников конференции (представился «IT-шником из Самары»), пранкер заявил, что агрессия одного государства против другого в современном мире является варварством, и добавил, что РФ не нужно было бы никакое импортозамещение, если бы она не напала на Украину.

«Вы подонки, напавшие на мирную страну. Не было бы никакого импортозамещения, если бы вы не нападали на народ, который раньше называли «братьями», - сказал он.

Пранкер выразил уверенность, что Россия ответит за содеянное в Украине, и завершил свое выступление словами «Слава Украине!».

Только спустя полторы минуты выступления россияне поняли, что происходит, и начали срочно выключать микрофон выступавшему, сославшись якобы на проблемы со связью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».