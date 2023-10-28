Сегодня в Варшаве состоится вечер памяти белорусских добровольцев
- 28.10.2023, 8:57
Начало — в 17:00 в Музее свободной Беларуси.
В Варшаве состоится вечер памяти белорусских героев-добровольцев.
Во время мероприятия пройдет показ фильма «Вечны бой Эдуарда Лобава» и дискуссия, в которой примет участие мать погибшего героя Марина Лобова, белорусские добровольцы и представители Украины. Модератор дискуссии — главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина.
Мероприятие состоится 28 октября в 17:00 в варшавском Музее свободной Беларуси (ul. Foksal 11).