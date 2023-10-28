Царев перед покушением шокировал Россию прогнозом 3 28.10.2023, 9:05

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Видеофакт.

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, перешедший на сторону РФ, в одном из последних пропагандистских эфиров перед покушением спрогнозировал смутные времена для России.

«Россия взяла Крым и потеряла всю Украину. Впереди очень смутные времена. Если Россия начинала (войну против Украины - ред.), все думали, что это вторая армия мира, оказалось, не вторая армия мира. У нас того нет, того нет, там проблемы: связи нет, беспилотников нет. Я до сих пор плохо представляю, что мы могли бы захватить какой-то областной центр», - сказал он в эфире от 26 октября текущего года.

Такие слова Царева шокировали пропагандиста, бравшего у него интервью.

«Я думал, Олег, Вы уже меня не шокируете. Нет, все-таки Вы способны шокировать вот таким откровением», - заявил он в ответ на слова Царева.

Тем временем известный журналист и блогер Денис Казанский озвучил версию, согласно которой Царева могли пытаться устранить российские спецслужбы.

Журналист обратил внимание, что в последнее время коллаборант жестко критиковал власти РФ, а также в мягкой форме выражал поддержку главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и его попытке устроить бунт в России. Он говорил, что российская армия стала посмешищем, а «СВО» провалилась.

«Царев говорил об этом регулярно. Очевидно, что Кремлю эта критика очень не нравилась», - отметил Казанский.

В свою очередь, рупор российской пропаганды Владимир Соловьев называл Царева «двойным агентом» и советовал ему «не играть в игры с российскими силовыми структурами, потому что можно превратиться в труху».

«У него (у Царева - ред.) было очень много врагов в России на самом высоком уровне», - добавил Казанский.

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