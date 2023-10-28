Мощный взрыв на шахте в Караганде: погибли не менее 20 человек 28.10.2023, 9:15

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Продолжаются поиски еще 31 шахтера.

В субботу, 28 октября, в Карагандинской области Казахстана произошла авария в шахте имени Костенко. Уже установлена гибель 16 шахтеров, сообщает компания-владелец шахты «АрселорМиттал Темиртау».

Предположительно, произошел взрыв газометана в лаве. Затем начался пожар.

На момент аварии в шахте находились 252 человека. К 10.00 по местному времени 205 были выведены на поверхность, из них 18 были доставлены в больницу с повреждениями разной степени тяжести. 16 были обнаружены без признаков жизни.

Продолжаются поиски еще 31 шахтера. На месте создан оперативный штаб, Вводятся дополнительные силы горноспасателей. Всего к поисково-спасательным работам привлечены 50 человек и 8 единиц техники, сообщает МЧС. Также на шахту приехали гендиректор компании, первый заместитель генпрокурора, прокурор области, глава МЧС.

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Число погибших выросло до 20, сообщил исполнительный директор АО «АрселорМитталТемиртау» Виктор Гафиулов. «40 человек остаются в шахте, обнаружено 20 шахтеров без признаков жизни», — цитирует его агентство Kazinform.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров и поручил правительству оказать всю необходимую помощь их семьям. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.

«Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМитталТемиртау», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Как отмечает «Радио Азаттык», компании «АрселорМиттал Темиртау» принадлежит ряд шахт Карагандинского угольного бассейна. Она владеет также металлургическим комбинатом в Темиртау и инфраструктурными объектами города. «АрселорМиттал Темиртау» контролируется британским миллиардером индийского происхождения Лакшми Митталом.

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