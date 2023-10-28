Андрей Шарендо: Кабинет Тихановской рекомендует политзаключенным плясать под дудку Лукашенко 6 28.10.2023, 9:26

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Служба «Одно окно» действует в интересах диктатора.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», муж политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо раскритиковал запущенный «кабинетом» Светланы Тихановской проект «Одно окно»:

— Заработала служба «Одно окно» от кабинета Светланы Тихановской.

Некоторые заметили совковое название и принципиальное отсутствие белорусского языка в этой «службе».

Но лично меня прямо в ступор ввел раздел, где политзаключенным и их родным даются рекомендации и советы как писать на «помилование» диктатору.

Причем дается однозначный «совет» политзаключенным и их родным унижаться и обязательно писать «прошение о помиловании», а дальше надеяться на лучшее...

Служба «Одно окно» от кабинета Светланы Тихановской настоятельно рекомендует политзаключенным и их родным идти и плясать под дудку диктатора.

Напомню, что диктаторский режим путем издевательств добивается от политзаключенных ровно того же самого.

И именно за отказ это делать в лукашенковских тюрьмах пытают и убивают мою жену Полину и тысячи других политзаключенных.

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