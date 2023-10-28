Эксперт: Два региона России уже начали игру «после Путина» 28.10.2023, 9:33

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Национальные элиты быстро отреагировали на слухи о смерти главы Кремля.

Региональные элиты готовятся к распаду России, который может начаться после смерти главы Кремля Владимира Путина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал создание двух батальонов, названных в честь чеченских предводителей, сражавшихся против российской оккупации. Все указывает на то, что он готовится дать бой московским чекистам.

Об этом в своем блоге в YouTube рассказал российский историк, политик Дмитрий Чернышевский.

Он обратил внимание на то, что на фоне истории с батальонами произошел острый конфликт Кадырова с Татарстаном.

Татарский депутат, близкий к главе региона, раскритиковал несовершеннолетнего сына главы Чечни, который публично избил русского.

Этот конфликт был неожиданно быстро улажен, что, считает Чернышевский, должно сильно напрячь Москву.

«Элиты национальных республик готовятся к постпутинскому будущему. Кадыров создает батальоны имени людей, которые боролись против российской оккупации, а в Татарстане поднимают темы, которые Кремль заставляют вздрагивать, ведь Татарстан в 100 раз опаснее Чечни, потому что обладает ресурсами, там сплоченные элиты. Если завтра Татарстан решит объявить независимость от России, он сделает это в течение двух дней. И Россия не сможет этому противостоять, кроме как военной силой, а вся военная сила сейчас в Украине. У Чечни денег нет, страна расколота. Но Кадыров явно играет в постпутинскую игру. Зачем ему иначе батальон шейха Мансура? Как только Путина не станет и чекисты попытаются ликвидировать Кадырова, он разыграет националистическую карту и провозгласит себя защитником чеченского народа от российских оккупантов. Вот батальон шейха Мансура ему пригодится для Третьей чеченской войны… Возможно главе Чечни понадобится союз с татарскими элитами, которые вполне способны ему финансирование подкинуть», - объяснил историк РФ.

Он подчеркнул, что для Москвы это очень тревожный симптом. Особенно подозрительным он выглядит на фоне настойчивых слухов то ли о тяжелой болезни, то ли о смерти диктатора РФ Владимира Путина.

«Если Путин действительно при смерти, это все укладывается в логику подготовки к постпутинскому будущему», - констатировал Чернышевский.

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