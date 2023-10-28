Лидеры ЕС заставили Орбана блуждать в одиночестве на саммите в Брюсселе 28.10.2023, 9:41

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Пророссийского политика показательно унизили на саммите.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выглядел одиноким на саммите Европейского Союза, который проходил в Брюсселе 26-27 октября. Участники мероприятия массово игнорировали друга президента РФ Владимира Путина.

Об этом свидетельствуюют кадры с саммита, опубликованные в соцсетях, передает obozrevatel.com.

Судя по ним, европейские политики собирались в компании, беседовали и фотографировались друг с другом, однако Орбан оставался в стороне от других.

При этом выглядел он несколько растерянным и расстроенным.

Днем ранее западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что на нынешнем саммите ЕС Орбан, а также премьер Словакии Роберт Фицо выступили против выделения Украине пакета помощи в сумме 50 млрд евро. Такая сумма должна быть включена в бюджет ЕС на следующие четыре года.

Для принятия окончательного решения есть время до следующего саммита Евросоюза в декабре.

В частности, Орбан заявил, что Венгрия не поддержит увеличения помощи для Украины, пока не увидит «очень хорошо обоснованного предложения».

«То, что нам предложили… не сработает. Поэтому пока мы это отклоним. Увидим, к чему мы придем в декабре», – сказал он.

А Фицо, по словам источников, сослался на коррупцию.

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