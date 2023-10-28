Россельхознадзор нашел в белорусских помидорах вирус мозаики пепино 28.10.2023, 9:48

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Чем он опасен?

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) на днях не пустил в Москву партию белорусских помидоров. В ведомстве заявили, что фитосанитарные инспекторы выявляли в томатах «карантинный объект» – вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus).

Журналисты telegraf.news узнали, чем он опасен.

Вопросы возникли в помидорам из Минской области (имя производителя и поставщика в российском ведомстве не уточнили). Наличие вируса Pepino mosaic virus подтвердили исследования, которые провели специалисты Смоленского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, подведомственного Россельхознадзору. В результате всю партию весом около 12 тонн забраковали.

«В соответствии с требованиями фитосанитарного законодательства для того, чтобы не допустить проникновение и распространение на территории Российской Федерации указанного опасного карантинного объекта, томаты возвращены отправителю», — пояснили в Россельхознадзоре.

Чем опасен вирус мозаики пепино?

В Россельхознадзоре пояснили, что вирусы мозаики пепино внесены в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Его включили в список летом 2021 года наряду с еще двумя агрессивными и быстро распространяющимися вирусами — коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томата.

Вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus, РерМѴ), представитель семейства Potexvirus, относится к разряду наиболее опасных вирусных заболеваний томата закрытого грунта во всем мире. По информации Федерального центра охраны здоровья животных, всходы, зараженные вирусом, дают плоды плохого качества, а при длительном поражении вирусов кусты и вовсе загнивают. Вирус способен погубить до 30% урожая.

Помимо томатов вирус также поражает баклажаны, картофель и пепино (дынная груша или сладкий огурец — вечнозеленый кустарник семейства Пасленовые родом из Южной Америки).

Зараженные вирусом плоды томатов при вызревании имеют неравномерную окраску, часто растрескиваются и вздуваются. На листьях растений вирус проявляется чаще всего в осенне-зимний период, когда снижаются температура и уровень освещения. На листьях может возникать хлороз, мозаика, желтая угловая пятнистость.

Отметим, что для человека сам вирус опасности не представляет, но пораженные вирусом плоды вам самим вряд ли захочется есть — как правило, они непрезентабельного вида.

Поскольку на сегодняшний день эффективного средства борьбы с вирусом мозаики пепино не существует, главным способом защиты от инфекции является строгий фитосанитарный контроль, иммунизация растений и создание вирусоустойчивых томатных гибридов.

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