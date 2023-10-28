«Презренное решение»: Израиль резко отреагировал на резолюцию ООН по Газе 28.10.2023, 10:06

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С ХАМАС поступят точно так же, как с нацистами и ИГИЛ.

Израиль отвергает призыв к прекращению огня в Газе, одобренный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в пятницу, а глава МИД страны назвал это решение «презренным».

«Мы категорически отвергаем вызывающий презрение призыв Генеральной Ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир поступил с нацистами и ИГИЛ», - заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан после принятия резолюции заявил, что ООН утратила свою легитимность и предпочла поддерживать «нацистских террористов».

«Сегодняшний день войдет в историю как позорный. Мы все стали свидетелями того, что ООН больше не имеет ни капли легитимности и значимости. Сегодня было доказано, что ООН не обязана бороться со злодеяниями, а поощряет их! Иначе невозможно понять безумие принятия резолюции, в которой ХАМАС даже не фигурирует…», - сказал Эрдан.

«Большинство международного сообщества показало, что оно предпочитает поддерживать защиту нацистских террористов, а не поддерживать законопослушное государство Израиль в защите своего гражданского населения», - добавил он, назвав ООН «гнилым и жалким организмом».

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала в пятницу за резолюцию, призывающую к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и ХАМАСом. Всего «за» резолюцию проголосовали 120 стран, «против» - 14 стран, включая США и Израиль. Еще 45 стран «воздержались» при голосовании, среди которых - Украина.

При этом, Генассамблея ООН не приняла поправку Канады, в которой осуждаются действия ХАМАС.

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