«Великий маг» предстал перед минской публикой» 2 28.10.2023, 10:21

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Фото: onliner.by

Белоруска с необычной профессией рассказала о тайной жизни столицы.

Минск продолжает обрастать многоэтажками, постепенно поглощающих старую застройку города. Несмотря на это, в столице все еще сохранились деревянные дома, которые хранят в себе немало интересного. И сотрудница музея истории Минска Евгения Стальмахова — одна из тех, кто нередко гуляет по старым улочкам, чтобы познакомиться с местными жителями и раздобыть значимые артефакты. В результате таких походов в народ девушка случайно нашла несколько любопытных и необычных предметов, которые стали частью экспозиции музея. О них и не только Евгения подробно рассказала onliner.by.

«Книгу Якуба Коласа заметила среди подшивок старых газет»

Евгения оканчивала исторический факультет БГУ и собиралась в дальнейшем изучать повседневную жизнь белорусского дворянства, однако ее судьба сложилась иначе. По распределению девушка оказалась в музее истории Минска и начала прокачивать скилы в качестве экскурсовода и оформителя выставок.

Фото: onliner.by

— Но одним из открытий для меня стало то, что можно работать непосредственно с жителями города, — говорит Евгения. — Понятно, что сотрудники художественных музеев в поисках экспонатов не будут ходить по квартирам, но конкретно для нашего молодого музея, который основан лишь в 2010 году, минчане — это в прямом смысле соседи, с которыми, как оказалось, можно работать над комплектованием фондов и просить их о помощи. Они активно включаются и готовы делиться с нами чем-то интересным.

Все началось в 2020 году, когда нам передали новое помещение на Раковской, 17, где решено было открыть экспозицию, посвященную советскому периоду истории столицы. Искать предметы мы стали через СМИ, обращаясь к жителям, а еще начали ходить по старым районам.

Так в музее появились новые экспонаты. Среди них — издание поэмы «Сымон-музыка» Якуба Коласа 1918 года. Его Стальмахова случайно нашла на одном из минских чердаков.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— Знаковым местом для столичных историков и исследователей стал Северный переулок, где сохранилась деревянная застройка начала XX века. Несколько домов в переулке были перенесены в связи со строительством метро. В них сейчас работает музейная экспозиция «Силуэты старого Минска», посвященная жителям этого переулка. И в одном из домов решено было открыть выставку, посвященную жителям этого переулка. Там до сих пор есть несколько жилых построек, и в одной из них живет Ольга Трестинская, семья которой хорошо известна историкам и сотрудникам музеев. Дело в том, что ее дом построен в 1910 году, и потомки первого хозяина — железнодорожника Константина Андреевского — до сих пор живут там, сохранив многие вещи. Некоторые из них выкупил музей народной архитектуры и быта, чем-то Ольга Ярославовна до сих пор делится с нами.

Во время одного из последних визитов хозяйка запустила Евгению на чердак, который по просьбе МЧС нужно было хорошенько почистить. В итоге среди прочего девушка увидела подшивки советских газет.

— Я полезла и, честно говоря, думала, что хоть печные изразцы, произведенные на заводе Авербуха, в музей привезу, но увидела стопку газет и среди них нашла книгу Якуба Коласа «Сымон-музыка», — вспоминает собеседница. — Хозяйка не возражала и разрешила забрать издание. Интересно оно тем, что это первая редакция поэмы, в ней еще неотцензурированная концовка, ну и в конце приложено издание «Тараса на Парнасе». Книгу ожидает реставрация, и, если будут обеспечены условия, мы сможем показать ее в нашей экспозиции.

Предположу, что в этом доме могли быть и другие интересные книги, но бумагой, во-первых, растапливали печку, а во-вторых, сохранилась не вся библиотека — там явно побывали до нас.

«Откуда в доме оказалась банка от радзивилловских огурцов, неизвестно»

Старая книга Коласа не единственное, что удалось найти Евгении у Ольги Трестинской. Вот, к примеру, жестяная коробка от конфет «Коммунарка». Датирована она 1930-ми годами, когда фабрика переехала на новое место и сменила название. Прежде она называлась «Прогресс».

Фото: onliner.by

Недавно на одном из интернет-аукционов кто-то продавал аналогичную коробку за 100 рублей, но Стальмаховой вскоре удалось заполучить такую же для музея бесплатно. Как оказалось, лежала она среди обычной тары, в ней хранились гвозди и фурнитура.

Ну и настоящий хит — это, конечно, жестяная банка от радзивилловских огурцов.

Фото: onliner.by

Производство находилось в деревне Радзивиллимонты (теперь Красный Берег), расположенной в Клецком районе. Кроме огурцов, там в промышленных объемах выпускали патоку, спирт и крахмал.

— Но интересно, как эта банка оказалась у нашей дарительницы, поскольку до 1939 года Радзивиллимонты располагались на территории Польши. Возможно, оказалась в семье после войны, — размышляет Евгения. — Что любопытно, в семье было несколько таких банок, одна из них сейчас находится в фондах музея-заповедника «Несвиж».

В центре Минска проводили настоящие спиритические сеансы

Исследует Евгения не только Северный переулок, но и Грушевку, где еще сохранилась деревянная историческая застройка рубежа XIX—XX веков. Во время одной из прогулок девушка познакомилась с Натальей, которая работала в своем огороде. Разговорившись, женщина рассказала, что на участке прежде находился дом ее предков — Гилярия и Гонораты Маркевичей. Позже его снесли, но кое-что все-таки сохранилось. Пригласив Евгению в новый дом, она достала из шкафа две старые театральные афиши, датированные 1891 годом. Оба мероприятия проходили в тогдашнем городском театре — сейчас это Купаловский.

Фото: onliner.by

На одной, лавандового цвета, рекламируют приезд в город чревовещателя и мага доктора Эпштейна-старшего, проводившего в то время популярные спиритические сеансы. Чем-то сенсационным подобные практики не были: в то время с потусторонним миром общались многие дворяне, и газета «Минский листок» даже посвящала им фельетоны.

Судя по анонсу, «великий» маг только-только вернулся в Российскую империю после семилетнего путешествия по Азии и Сибири и готов был предстать перед минской публикой.

Фото: onliner.by

На другой афише информация о спектакле «Отелло» с участием балерины Брониславы Гузикевич 14 февраля 1891 года.

— Дело в том, что театр только обосновывался в новом здании в Александровском сквере и сдавался антрепренерам. Наша афиша это подтверждает, — объясняет Евгения. — Честно говоря, таких старых афиш я еще не видела. У нас в Минске есть музеи истории белорусского кино и музыкальной и театральной культуры, но я не уверена, что в их фондах есть нечто подобное. В дальнейшем мы хотим восстановить афиши и подготовить их к экспонированию.

Аптечные сигнатуры и прообраз 3D

Некоторые экспонаты приносят в музей сами жители города — к примеру, вот эти рецепты, датированные 1915 годом. Тогда они назывались сигнатурами и содержали необходимую информацию о приеме того или иного лекарства. Выглядят как минимум эффектно, напоминая билет в театр или на концерт. Известно, что данная аптека находилась на пересечении Богадельной и Захарьевской (сегодня это улица Комсомольская и проспект Независимости).

Сигнатура — это бумажный ярлычок, на котором записывали название и состав лекарства, время приготовления, фамилию врача, аптекаря и пациента, а также способ приема препарата.

Фото: onliner.by

— В то время лекарства готовили прямо в аптеке. Правда, понять, о каком лекарстве идет речь в данной сигнатуре, нам пока не удалось: почерк не разобрали. Так что, если кто-то из читателей понимает латынь, будем благодарны, — говорит собеседница. — Как сигнатуры оказались у женщины, которая подарила их музею? Когда-то она жила в доме на нынешней улице Кирилла и Мефодия, и эти рецепты подарила ей после войны жена минского графика и художника Павла Макаровича Гутковского. Теперь они в нашем музее, как и одна из линогравюр авторства Гутковского.

Ну а эту любопытную вещь с фотографиями, как объясняет Евгения, кто-то подбросил в музей в Лошицком парке. Речь идет про стереоскоп — прообраз 3D, девайс, который дает иллюзию объемного изображения.

Фото: onliner.by

Имя щедрого дарителя неизвестно, но у Евгении на этот счет есть свои предположения. Скоро стереоскоп смогут увидеть (и даже воспользоваться им) посетители выставки фототехники в галерее Савицкого.

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