Покушения на Царева: кому выгодна ликвидация предателя Украины 2 28.10.2023, 10:27

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В последнее время коллаборант начал критиковать Кремль.

На бывшего нардепа от Партии регионов и коллаборанта Олега Царева совершено покушение. Как сообщили российские СМИ, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. По информации россиян, около полуночи на территории санатория в Ялте, где поживал сепаратист, в него дважды стреляли. Позже эту информацию подтвердили и его родственники. Кто такой Олег Царев и кто мог стоять за покушением на него, пишет «Апостроф».

А что случилось?

В пятницу, 27 октября, на фоне вбросов о якобы смерти Путина в российском медиа-сегменте начала появляться информация о покушении на бывшего депутата Верховной Рады и одного из лидеров пророссийских коллаборантов Олега Царева. Выдвигались версии, что Царева ранили ножом возле его дома в Ялте и он мог получить ранение в результате бытовой ссоры.

Другой коллаборант Владимир Рогов заявил, что в Царева стреляли. Рогов написал, что «состояние Олега очень тяжелое. Сейчас он в реанимации».

Позже о нападении на Царева стали сообщать и российские СМИ и так называемые «военкоры».

Информацию о покушении на Царева подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Состояние до сих пор неизвестно, но перспективы хорошие. По крайней мере – приятные», - написал он в своем Telegram-канале, где опубликовал и видео с места происшествия.

Жил, как царь

Олег Царев – личность в Украине довольно известная. Стоит напомнить, он был нардепом от «Партии регионов» в четырех созывах. После Революции Достоинства в 2014 году Царев баллотироваться на пост президента Украины, но потом снял свою кандидатуру и открыто выступил за «референдумы» в Донецкой и Луганской областях. Позже объявил себя «спикером парламента Новороссии».

Как сказал о нем депутат Госдумы РФ Сергей Марков: «Был единственным депутатом от Партии регионов, кто голосовал против ассоциации Украины с ЕС, когда это хотел продавать Янукович. То есть, был самым пророссийским. И самым честным».

В чем состоит честность человека, которого в Днепре во времена Януковича называли главным рейдером города, непонятно, но показательно, что после оккупации Крыма Россией Царев сбежал туда. В Крыму Царев приобрел санаторий в самом центре старой Ялты на улице Кирова, где и жил как царь. Колаборант активно принимал участие в различных пропагандистских ток-шоу на российском телевидении, на которых призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, поддерживал российское вторжение в Украину.

В марте 2022 года Царев появился в Киевской области вместе с российской армией, а также призвал своих бывших соратников по партии Юрия и Александра Вилкулов сдать Кривой Рог российским оккупантам.

Царев настаивал на том, что Россия должна применить ядерное оружие против гражданского населения в Украине, если под сомнение будет поставлена победа РФ в полномасштабной войне.

В мае 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам лишения свободы.

Кому выгодна смерть Царева

Кстати, в последнее время Царев достаточно жестко критиковал действия российских властей. Именно Кремлю сейчас выгодно его «убрать», считает журналист Денис Казанский.

«Российские СМИ конечно сразу же обвинили в покушении на Царева Украину. Но на самом деле все не так однозначно. Царев симпатизировал Пригожину и неоднократно допускал жесткую критику Кремля. Он критиковал Путина за провал работы по Украине, писал о том, что «кадыровцы» пилят на металл завод Ильича в Мариуполе. За это Соловьев и другие сотрудники госпропаганды РФ открыто угрожали Цареву прямо в эфирах», - отметил журналист.

По его словам, Царева называли предателем: «Говорили, что он какой-то двойной агент, что он специально вбрасывает антироссийские месседжи, что он, возможно, работает на Украину».

Как добавил Казанский, очевидно, что эта критика Кремлю не нравилась, как и не нравилась симпатия Царева к Пригожину.

«Именно Кремлю сейчас очень удобно убрать Царева. Даже расследовать ничего не надо. Всю вину свалят как обычно на украинскую ДРГ, и концы в воду», - предположил журналист.

В последних российских эфирах Царев резко высказывался против действий РФ в Украине, говоря о неспособности российской армии продвинуться дальше. Также говорил о приближении смутных времен. В целом, это вряд ли могло понравиться Кремлю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже успел заявить, что пока у Кремля нет информации о нападении на Царева.

Бывший офицер СБУ Иван Ступак считает, что к покушению на Олега Царева спецслужбы Украины отношения не имеют.

«Понятно, что Царев – мразь, но, я думаю, что наши спецслужбы к покушению на него не имеют отношения. Это не их почерк. Царев – довольно скандальная личность. Допускаю, что это могла быть бытовая ссора. Он, может быть, по пьяному делу, что-то не поделил с соседом, - сказал Ступак в комментарии «Апострофу», - Еще один вариант, его подстрелил какой-то адепт «русского мира», которому не понравилась критика Царевым так называемой СВО. А он действительно этим грешил в последнее время».

Допускает бытовую версию покушения на Царева и политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Я знал Царева лично, - сказал «Апострофу» Голобуцкий, - Это очень пьющий человек не очень большого ума. Он не был каким-то идеологом, потому что тупой. Накануне его бегства в 2014 году, мы были вместе на одном из эфиров, и он был просто в невменяемом состоянии. Поэтому я вполне допускаю бытовую версию».

Также, по мнению эксперта, у Царева мог возникнуть конфликт из-за недвижимости.

«Он жил в Крыму. А Крым всегда был криминальным. Сейчас на полуострове сильно влияние кадыровцев, которые присваивают имущество», - говорит политтехнолог.

«Действительно, в последнее время Царев критиковал российскую власть. Он был обижен на то, что его не встроили в политическую систему. Он оставался за бортом политики. Был ли у российских спецслужб к нему интерес? Он – обычный предатель», - отметил Голобуцкий. Впрочем, исключать работу украинских спецслужб в этой истории эксперт не стал.

«Несмотря на тупость и пьянство, Царев - довольно яркая личность и в его ликвидации могли быть заинтересованы наши спецслужбы, которые в последнее время просто радуют ликвидацией врагов Украины», - резюмировал эксперт.

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